30 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Fenerbahçe'den Roger Schmidt hamlesi! Görüşmeler başladı
Spor

Fenerbahçe'den Roger Schmidt hamlesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok aday bulunurken, Alman çalıştırıcı Roger Schmidt ile temasların başladığı belirtildi.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 13:43
Fenerbahçe'den Roger Schmidt hamlesi! Görüşmeler başladı
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörü için harekete geçti.

Marca'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Alman teknik adam Roger Schmidt ile görüşmelere başladı.

BİR YILDIR BOŞTA

Son olarak Benfica'da görev yapan 58 yaşındaki Schmidt, geçen yıl Portekiz ekibinden ayrılmıştı.

BENFICA'DA 2.26 ORTALAMA

Benfica'da 115 maçta görev yapan Roger Schmidt, 2.26 puan ortalaması yakalamıştı.

Alman teknik adam, Benfica'dan önce; PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen ve Salzburg gibi takımlarda görev yapmıştı.

Fenerbahçe'de Schmidt ile birlikte, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir diğer Alman hoca Edin Terzic ve daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan İsmail Kartal'ın isimleri ön planda yer alıyor.

