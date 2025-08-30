Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörü için harekete geçti.

Marca'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Alman teknik adam Roger Schmidt ile görüşmelere başladı.

BİR YILDIR BOŞTA

Son olarak Benfica'da görev yapan 58 yaşındaki Schmidt, geçen yıl Portekiz ekibinden ayrılmıştı.

BENFICA'DA 2.26 ORTALAMA

Benfica'da 115 maçta görev yapan Roger Schmidt, 2.26 puan ortalaması yakalamıştı.

Alman teknik adam, Benfica'dan önce; PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen ve Salzburg gibi takımlarda görev yapmıştı.

Fenerbahçe'de Schmidt ile birlikte, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir diğer Alman hoca Edin Terzic ve daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan İsmail Kartal'ın isimleri ön planda yer alıyor.