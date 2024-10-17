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Spor

Fenerbahçe'den Kent açıklaması!

Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen oyunculardan Ryan Kent ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

17 Ekim 2024 Perşembe 21:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Kent açıklaması!
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Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen oyunculardan Ryan Kent'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

YALNIZCA 19 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye imza attığı dönemden bu yana İngiliz futbolcu, yalnızca 19 resmi maçta sahaya çıktı. Ryan Kent bu maçlarda, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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