Fenerbahçe'den Kent açıklaması!

Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen oyunculardan Ryan Kent'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 17, 2024
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/x38fRiRtqH
Fenerbahçe'ye imza attığı dönemden bu yana İngiliz futbolcu, yalnızca 19 resmi maçta sahaya çıktı. Ryan Kent bu maçlarda, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.