24 Aralık 2025 Çarşamba
  • Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
Spor

Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan başkan Sadettin Saran ile ilgili resmi hesabından açıklama metni yayınladı.

24 Aralık 2025 Çarşamba 20:12
Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan başkan Sadettin Saran ile ilgili resmi hesabından açıklama metni yayınladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı'ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

