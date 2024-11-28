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Spor

Fenerbahçe'den Sadio Mane'ye veto

Al-Nassr ile En-Nesyri ve Talisca konusunda yoğun görüşme halinde olan Fenerbahçe'ye Suudi ekibi Sadio Mane'yi önerdi. Ancak sarı lacivertli ekip son 2 yılda sakatlıkları nedeniyle 139 gün sahalardan uzak kalan oyuncunun istikrara sorunu nedeniyle teklifi reddetti.

Akşam28 Kasım 2024 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Sadio Mane'ye veto
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Devre arasında '10 numara' Anderson Talisca ve '8 numara' Christian Medina'yı kadrosuna katmaya hazırlanan sarı lacivertlilere Suudi ekibi Al-Nassr'dan sürpriz bir öneri geldi. En-Nesyri ve Talisca konusunda yoğun görüşme halinde olan iki kulüp arasındaki son gündem maddesi Sadio Mane oldu. Bonuslar hariç 40 milyon euro garanti ücreti olan 32 yaşındaki Senegalli futbolcu ile yolları ayırmak isteyen Suudi ekibi, Fenerbahçe'ye öneri sundu.

DEVAMLILIK VE SAKATLIK SORUNU

Yönetim, yüksek kazancı olan ve devamlılık konusunda soru işaretleri barındıran Sadio Mane'yi reddetti. Futbolcu son 2 yılda sakatlıktan dolayı 139 gün sahalardan uzak kaldı. Verimlilik açısından da Liverpool'daki günlerinden oldukça uzakta. Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist kaydeden Mane, diğer 9 resmi mücadelede ise 2 kez ağları sallayıp gol pası veremedi. Transferde planını yapan Fener, Mane riskine girmek istemedi.

TRANSFER PLANI BELLİ, MANE FAZLA

Anderson Talisca ve Medina konusunda atılmış resmi imza yok. Teknik Direktör Jose Mourinho, sol stoper ve sol bekte görev yapabilen bir oyuncu istiyor. Talisca'yı taraftara hediye etmek isteyen Yönetim'in, 8 ve 10 konusunda acelesi yok. Bütçe kalırsa hedef savunmacı takviyesi yapmak. Tüm bu detaylar doğrultusunda Mane ismine ihtiyaç duyulmadı. Kanatlarda Allan Saint Maximin-Oğuz Aydın, Tadic-İrfan Can Kahveci isimlerinden memnun olan yönetim, Sadio Mane takviyesinin hayli lüks olduğunu düşünüyor.

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