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Spor

Fenerbahçe'den sahasında rahat galibiyet

Efeler Ligi'nin 2. haftasında sahasında Cizre Belediyespor ile karşılaşan Fenerbahçe Medicana maçı rakibine set vermeden 3-0 kazandı.

AA13 Ekim 2024 Pazar 16:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sahasında rahat galibiyet
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SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Drzyzga, Yasin Aydın, Çağatay Durmaz, Luburic, Salehi (Caner Dengin, Burak Güngör, Karyagin, Caner Pekşen, Yılmaz Üner)

Cizre Belediyespor: Metin Toy, Ivanov, Furkan Dur, Thondike, Bardarov, Emre Batur (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu, Oğuzhan Doğruluk, Kemal Kayhan)

Setler: 25-20, 25-21, 25-17

Süre: 75 dakika (26, 25, 24)

  • Fenerbahçe Medicana
  • efeler ligi
  • Cizre Belediyespor

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