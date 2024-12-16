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Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! 3 oyuncunun durumu belli oldu

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı. Rodrigo Becao'nun sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın'ın ise sağ arka adalelerinde yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu duyurdu.

16 Aralık 2024 Pazartesi 16:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! 3 oyuncunun durumu belli oldu
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Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın için açıklama yayınladı.

İşte Sarı-Lacivertli kulübün açıklaması;

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre;

Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,

Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama,

Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.

Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

  • Rodrigo Becao
  • Dominik Livakovic
  • Oğuz Aydın

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