İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7197
  • EURO
    48,5529
  • ALTIN
    5411.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Eda Erdem ve Ana Cristina'nın son durumu
Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Eda Erdem ve Ana Cristina'nın son durumu

Fenerbahçe, Eda Erdem ve Ana Cristina'nın sakatlıkları nedeniyle bugün oynanacak olan VakıfBank maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Eda Erdem ve Ana Cristina'nın son durumu
ABONE OL

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kaptan Eda Erdem Dündar ve oyunculardan Ana Cristina'nın bugün oynanacak 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan takım kaptanımız Eda Erdem Dündar, karın kasında tespit edilen ödem ve kanaması sonucunda devam eden tedavisi nedeniyle, Ana Cristina De Souza ise geçirmiş olduğu menisküs operasyonu sonrası devam eden tedavi ve kuvvet çalışmaları nedeniyle bugünkü müsabakada oynayamayacaklardır." denildi.

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.