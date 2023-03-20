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Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Enner Valencia...

Fenerbahçe, dün oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Osterwolde ile ilgili açıklama yaptı.

20 Mart 2023 Pazartesi 13:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Enner Valencia...
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Fenerbahçe, Corendon Alanyasporu 3-1 yendiği maçta sakatlanan futbolcuları Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

'Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumlar ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;

Joshua King: Hamstring kas yaralanması

Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatis

Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden

değerlendirmeler önümüzdeki günlerde yapılacaktır)

Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonra ayrıntılı bilgi kamuoyu le paylaşılacaktır.

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