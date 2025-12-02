İSTANBUL 15°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, basketbolcularından Onuralp Bitim'in ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

AA2 Aralık 2025 Salı 15:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, basketbolcularından Onuralp Bitim'in ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Onuralp Bitim, milli takımımızın 27 Kasım tarihinde Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Onuralp Bitim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

