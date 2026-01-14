İSTANBUL 8°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Opet, Alperi Onar'ın sağ elinde volar plak yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 15:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
ABONE OL

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar'ın sağ elinde volar plak yaralanması tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Alperi Onar, Kadınlar Türkiye Kupası final maçında sağ el başparmağında yaralanma yaşamıştır. Yapılan tetkikler sonucu sağ elinde volar plak yaralanması tespit edilen kaptanımızın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli oyuncunun, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Basket Landes mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

  • Alperi Onar
  • Fenerbahçe Opet
  • sakatlık

