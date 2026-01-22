İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Opet, ABD'li yıldız oyuncu Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
ABONE OL

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, ABD'li oyuncunun, Umana Reyer maçı öncesinde İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

McBride'ın sağ uyluk bölgesinden sakatlık yaşadığı duyurulurken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kayla McBride'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

