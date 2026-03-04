İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
  Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle Gaziantep FK ile oynayacakları karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ4 Mart 2026 Çarşamba 19:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecekleri mücadele öncesi konuştu.

Zeki Murat Göle, "7 günde 3 tane zorlu deplasman maçımız olacak. Zor bir fikstür. Sakat oyuncularımız çok fazla. Milan, Çağlar, Nelson, Alvarez ve Talisca'nın uzun süreli sakatlıkları bulunuyor. Buraya kısıtlı bir kadro ile geldik. Marco Asensio ve Ederson'u getirmedik. Ufak sakatlıkları var. Bir sonraki maçımız için şüpheli durumdalar. Bunlar bir bahane değil, bunu bir bahane olarak görmüyoruz ama bu bizi zor duruma itiyor. Formasyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz ama kaliteli, karakterli bir gruba sahibiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kazanmak istiyoruz ve çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe, yarışta her kulvarda şampiyonluk için yarışır." dedi.

Göle, "Tedesco bir sonraki maçta olacak mı?" sorusunun ardından, "İnşallah. Samsunspor maçında hocamız bizimle birlikte olacak." yanıtını verdi.

