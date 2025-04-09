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Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İki isim derbide olmayacak

Bugün Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Medicana iki yıldızı için sakatlık açıklaması yaptı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İki isim derbide olmayacak
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında bugün Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem Dündar ve Liza Safranova'nın sağlık durumlarından dolayı dinlendirileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcularımızdan Kaptan Eda Erdem, yapılan muayene ve tetkikleri sonrasında tespit edilen sol ayak bileği dış yan bağ zorlanması ve eklem içi ödem nedeniyle, Liza Safronova ise geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Galatasaray Daikin ile bugün oynayacağımız müsabakada, tedbir amaçlı dinlendirileceklerdir. Tedavileri devam eden sporcularımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." denildi.

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