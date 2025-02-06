İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2025 Perşembe / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9033
  • EURO
    37,3089
  • ALTIN
    3301.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İşte 3 oyuncunun son durumu
Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İşte 3 oyuncunun son durumu

Fenerbahçe, Erzurumspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlık yaşayan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in son durumu hakkında açıklama yaptı. İşte 3 stoperin son durumu...

AA6 Şubat 2025 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İşte 3 oyuncunun son durumu
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile yapılan maçta sakatlanan Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alexander Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde, Diego Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında, Yusuf Akçiçek'in ise sol diz yumuşak dokusunda yaralanma despit edildi.

Müsabakanın 52. dakikasında sakatlanan Djiku'nun yerine 55. dakikada oyuna dahil olan Diego Carlos 59. dakikada sakatlanarak 61. dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bırakmıştı. Yusuf Akçiçek de 71. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından 75. dakikada oyundan çıkmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, üç futbolcunun da yapılan tetkiklerinin ardından tedavilerine başlandığını belirtti.

  • fenerbahçe
  • sakatlık
  • yusuf akçiçek
  • diego carlos
  • alexander djiku

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.