Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.