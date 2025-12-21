İSTANBUL 13°C / 9°C
21 Aralık 2025 Pazar
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İşte Anderson Talisca'nın son durumu
Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İşte Anderson Talisca'nın son durumu

Fenerbahçe, Eyüpspor maçında sakatlık yaşayan Anderson Talisca'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Brezilyalı yıldızın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. İşte detaylar...

IHA21 Aralık 2025 Pazar 11:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

