Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Cenk Tosun, Göztepe maçında penaltı pozisyonunda yerde kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, milli oyuncunun sağ kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada:
"Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."