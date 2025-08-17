İSTANBUL 29°C / 22°C
17 Ağustos 2025 Pazar
  Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İşte Cenk Tosun'un son durumu
Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İşte Cenk Tosun'un son durumu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada deneyimli oyuncunun kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiği açıklandı.

HABER MERKEZİ17 Ağustos 2025 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İşte Cenk Tosun'un son durumu
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Cenk Tosun, Göztepe maçında penaltı pozisyonunda yerde kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, milli oyuncunun sağ kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada:

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

