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Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İşte Dominik Livakovic'in son durumu

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhis edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! İşte Dominik Livakovic'in son durumu
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlanan kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat file bekçisinin Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR'nda sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi. Livakovic'in tedavisine başlandığı belirtildi.

Dominik Livakovic, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan maçta da sakatlık yaşamış, sağ arka adalesinde yırtık ve kanama olduğu açıklanmıştı.

Sakatlığı sebebiyle Eyüpspor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Livakovic, Konya deplasmanında aynı bölgeden sakatlandı.

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