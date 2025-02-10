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Spor

Fenerbahçe'den sakatlık raporu! İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün durumu belli oldu

Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamaya iki oyuncunun da uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiği belirtildi. İşte detaylar...

IHA10 Şubat 2025 Pazartesi 17:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sakatlık raporu! İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün durumu belli oldu
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Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün uyluk arka adalesinde yaralanma teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan iki oyuncunun hastane raporları sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda C. Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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