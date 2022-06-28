İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2022 Salı / 29 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6473
  • EURO
    17,5289
  • ALTIN
    975.04
  • BIST100
    2528.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda dev adım
Spor

Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda dev adım

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 74-68 yenerek seride 1-0 öne geçti.

AA28 Haziran 2022 Salı 15:49 - Güncelleme:
ABONE OL

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 74-68 mağlup etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Gazişehir Gaziantep, 25-16 önde tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, devre arasına da 42-32 üstün gitti.

İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, üçüncü periyotta farkı eritirken, son çeyreğe Gazişehir Gaziantep, 57-53 önde girdi. Final periyodunda özellikle hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 74-68 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.

Serinin ikinci müsabakası yarın aynı salonda oynanacak. Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Gazişehir Gaziantep'in kazanması durumunda seri eşitlenecek ve şampiyon olacak takımı üçüncü maç belirleyecek.

  • Fenerbahçe
  • Gazişehir Gaziantep
  • Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.