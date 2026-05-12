Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ben Jacobs'un haberine göre; sarı lacivertli ekip, Malang Sarr'a talip oldu.

Haberde, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Atletico Madrid'in de sezon içerisinde Sarr'ı izlediği aktarıldı. Ancak İspanyol ekibinin resmi girişimde bulunup bulunmayacağının henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 36 maçta forma giyen 27 yaşındaki Fransız stoper, bu müsabakalarda 1 asist yaptı.

SEZONUN TAKIMINA SEÇİLDİ

Öte yandan tecrübeli stoper, Lens formasıyle gösterdiği başarı nedeniyle Ligue 1'de sezonun takımına seçildi.