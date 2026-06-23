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Spor

Fenerbahçe'den savunmaya Smajlovic hamlesi

Fenerbahçe'nin, Sandefjord forması giyen 22 yaşındaki stoper Zinedin Smajlovic'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. İsveçli savunmacıyı Celtic, Rangers, Feyenoord ve Lyon gibi kulüplerin de takip ettiği belirtildi.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 22:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den savunmaya Smajlovic hamlesi
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda stoper mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

SMAJLOVIC LİSTEYE ALINDI

Rudy Galetti'nin aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Norveç ekibi Sandefjord'da forma giyen Zinedin Smajlovic'i transfer listesine aldı.

YAKIN TAKİP

Sarı-lacivertli yönetimin, 22 yaşındaki İsveçli savunmacının durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

TALİBİ ÇOK

Öte yandan genç stopere yalnızca Fenerbahçe'nin ilgi göstermediği ifade edildi. Haberde; Celtic, Olympiacos, Hull City, Rangers, Toulouse, Feyenoord ve Lyon'un da Smajlovic'i izleyen kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sandefjord formasıyla 10 resmi karşılaşmada görev yapan Zinedin Smajlovic, bu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

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