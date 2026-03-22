İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Hedef Abubacarr Sedi Kinteh
Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Hedef Abubacarr Sedi Kinteh

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe aradığı ismi buldu. Sarı-lacivertlilerin Tromsö'de forma giyen Abubacarr Sedi Kinteh'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR22 Mart 2026 Pazar 09:01 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda gelecek sezonun çalışmalarına da başlayan sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Africafoot'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Tromsö'de forma giyen genç yıldız Abubacarr Sedi Kinteh'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında Tromsö'nün, 19 yaşındaki Gambiyalı stoper için 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli istediği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Manchester City'nin de genç yıldızın durumunu son derece yakından takip ettiği öğrenildi. Bu sezon Tromsö formasıyla 2 resmi maça çıkan Abubacarr Sedi Kinteh bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. Savunma hattına yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, gelecek sezonun kadro yapılanmasında genç ve gelişime açık isimlere yöneldiği vurgulandı. Kinteh'in de bu doğrultuda öne çıkan adaylardan biri olduğu ifade edildi. 19'luk futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

19 yaşındaki genç stoper Abubacarr Kinteh'in son iki maç performansı dikkat çekti. Tromsö formasıyla Oslo'ya karşı oynanan iki karşılaşmada genç oyuncu, geri kazanımlarda (15 ve 16) istikrarlı bir grafik sergilerken hava toplarında ikinci maçta 3'te 3 başarı yakaladı. İlk maçta 14 ikili mücadelenin 4'ünü kazanabilen Kinteh, ikinci müsabakada 18 mücadelenin 10'unu kazanarak reaksiyon verdi. Ancak her iki maçta da başarılı top çalma istatistiği üretememesi ve sık sık mücadeleye girmek zorunda kalması, savunma yerleşimi konusunda eksiklerini ortaya koydu.

ÖNERİLEN VİDEO

Pitbull dehşeti kamerada: Az kalsın parçalara ayırıyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.