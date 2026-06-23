Fenerbahçe, yaz transfer döneminde savunmaya bir takviye yapmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerden bu doğrultuda dikkat çeken bir hamle geldi. Fenerbahçe, Leicester City forması giyen Wout Faes için harekete geçti.

FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Leicester City forması giyen ve sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan stoper Wout Faes'in şartları hakkında bilgi aldı.

Sarı-lacivertliler; Malang Sarr, Kim Min-Jae ve Nathan Ake ile görüşmelerine de devam ediyor.

MONACO'DA 16 MAÇ

28 yaşındaki Belçikalı stoper Wout Faes, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Monaco forması giymişti. Deneyimli stoper, Fransız ekibinde 16 maçta süre buldu.