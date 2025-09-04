İSTANBUL 30°C / 22°C
4 Eylül 2025 Perşembe
  • Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski iddialarına yalanlama
Spor

Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski iddialarına yalanlama

Bir süredir takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Sebastian Szymanski için cevap Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü'den geldi.

4 Eylül 2025 Perşembe 14:38
Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski iddialarına yalanlama
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de, Sebastian Szymanski ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialar camiada büyük yankı uyandırdı.

Bazı haberlerde, yönetimin Polonyalı futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği ve sezon planlamasında yer almadığı ileri sürüldü.

NET BİR YALANLAMA GELDİ

Ancak bu söylentilere Fenerbahçe cephesinden net bir yalanlama geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya üzerinden söz konusu haberi alıntılayarak yalnızca "X" emojisiyle yanıt verdi. Belgü'nün bu kısa ve çarpıcı tepkisi, haberin gerçeği yansıtmadığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Sebastian Szymanski'nin sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

