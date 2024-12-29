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Spor

Fenerbahçe'den Serdal Adalı'ya tebrik

Beşiktaş'ta başkanlık görevine gelen Serdal Adalı'yı Fenerbahçe Kulübü, tebrik etti. Sarı lacivertliler, 'Sayın Serdal Adalı'yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi29 Aralık 2024 Pazar 23:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Serdal Adalı'ya tebrik
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Beşiktaş'ta başkanlık görevine gelen Serdal Adalı'yı Fenerbahçe Kulübü, tebrik etti. Sarı lacivertliler, "Sayın Serdal Adalı'yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Tebrik Ederiz

Beşiktaş JK'nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz."

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