Fenerbahçe'den Serdal Adalı'ya tebrik

Beşiktaş'ta başkanlık görevine gelen Serdal Adalı'yı Fenerbahçe Kulübü, tebrik etti. Sarı lacivertliler, "Sayın Serdal Adalı'yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
"Tebrik Ederiz
Beşiktaş JK'nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz."
Tebrik Ederiz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 29, 2024
Beşiktaş JK'nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz. pic.twitter.com/qlMzdtgfEW