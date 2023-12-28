Fenerbahçe'den Serdar Dursun sürprizi

Fenerbahçe'de devre arasında yoğun bir golcü hareketliliği yaşanacak. Batshuayi'nin daha fazla süre bulmak istemesi nedeniyle gelen teklifleri değerlendirmeye alması, hiç şans bulamayan Umut Nayir'in de EURO 2024 hedefi için direkt oynayabileceği bir takıma gitme kararı alması Sarı-Lacivertliler'i ara transferde bir değil iki golcü arayışına itti. Bu kapsamda seçenekleri değerlendiren Kanarya'nın bir yabancı bir de yerli golcü almayı planladığı belirtildi.

Yerli hedefler arasında ise listeye sürpriz bir isim girdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında ayrılığına izin vermemesine karşın daha fazla oynama isteğiyle Karagümrük'ün yolunu tutan Serdar Dursun'un dönüşü gündeme geldi.

DERBİDE TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini eşiyle birlikte Kadıköy'de izleyen Serdar Dursun'un dönüşüne teknik direktör İsmail Kartal'ın oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'deki kariyer patlamasını İsmail Kartal'ın ikinci döneminde yaşadıktan sonra A Milli Takım'a kadar yükselen Serdar Dursun da yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymeye yakın duruyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'de 64 müsabakaya çıkan Serdar Dursun, söz konusu maçlarda 19 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu bunun yanında 9 kez de asist yaptı.

SEZON PERFORMANSI

Fatih Karagümrük forması giyen Serdar Dursun, bu sezon 17 resmi maça çıktı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.