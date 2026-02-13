İSTANBUL 14°C / 8°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı bildirimle çıkarılmış sermayesini 1,25 milyar TL'den 6,25 milyar TL'ye yükselttiğini duyurdu.

13 Şubat 2026 Cuma 18:40
Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması
Fenerbahçe yönetimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bilgilendirmede bulundu.

Sarı-Lacivertliler, 1.250.000.000 TL olan sermaye artırımını 6.250.000.000 TL'ye yükseltildiğini KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 6.250.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.-TL nakit (bedelli) olarak 6.250.000.000.-TL'ye yükseltilmesinde;

Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Paylar" başlıklı 6'ncı ve "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin tescil ve ilanı için , Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonuçlanmış olup, 13.02.2026 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

