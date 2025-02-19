Fenerbahçe'den sermaye artırımı

Fenerbahçe'den sermaye artımı ile ilgili açıklama geldi.

Sarı-Lacivertliler, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

KAP açıklamasında, 'Sermaye Piyasası Kanununun 18. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek 2025-2029 yılları için şirketimiz mevcut 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına, bu çerçevede şirketimiz esas sözleşmesinin 'paylar' başlıklı 6. maddesinin tadili ile kayıtlı sermaye tavan ve süre uzatımı 19.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, tadiline karar verilmiştir.' bilgisi paylaşıldı.