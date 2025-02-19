İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3042
  • EURO
    37,8745
  • ALTIN
    3414.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'den sermaye artırımı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi19 Şubat 2025 Çarşamba 18:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sermaye artırımı
ABONE OL

Fenerbahçe'den sermaye artımı ile ilgili açıklama geldi.

Sarı-Lacivertliler, 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon TL'den 1 milyar 250 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

KAP açıklamasında, 'Sermaye Piyasası Kanununun 18. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek 2025-2029 yılları için şirketimiz mevcut 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına, bu çerçevede şirketimiz esas sözleşmesinin 'paylar' başlıklı 6. maddesinin tadili ile kayıtlı sermaye tavan ve süre uzatımı 19.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, tadiline karar verilmiştir.' bilgisi paylaşıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.