İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3186
  • EURO
    51,4677
  • ALTIN
    6293.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'den sermaye artırımı

Fenerbahçe, kayıtlı sermaye tavanını 6 milyar 250 milyon liradan 31 milyar 250 milyon liraya yükseltti. SPK onayı sonrası alınan kararla kulüp, sermayesini yüzde 400 artırma yetkisi elde etti.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 20:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe Futbol AŞ, kayıtlı sermaye tavanını 6 milyar 250 milyon liradan 31 milyar 250 milyon liraya çıkardı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamaya göre, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda şirket kayıtlı sermaye tavanı oy çokluğuyla yüzde 400 artırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 11 Mart'ta onayladığı kayıtlı sermaye tavanı artırımıyla sarı-lacivertli kulüp, 31 milyar 250 milyon liraya kadar sermaye artırımı yapabilecek. Şirketin kayıtlı sermayesi 6 milyar 250 milyon lira.

ÖNERİLEN VİDEO

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.