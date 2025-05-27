M.Müldür bu sezon kırmızı gören ilk FB'li oldu. Livakovic ve Eğribayat yerine kalede Ertuğrul çıktı. F.Bahçe, küme düşen bir takımdan ilk kez 4 yedi!..

Küme düşmesi ve ikinci olması kesinleşen takımların mücadelesi, adeta hazırlık maçı tadında başladı. İlginç bir rotasyon yapan ve Kahveci, Eğribayat, Levent, Yusuf gibi formaya ihtiyacı olan isimleri yedek bırakan Mourinho; takımdan gitmesi kesin olanlara formayı vererek yine tartışıldı. Açılış golünü atmasına rağmen hiç organize olamayan F.Bahçe, yediği hatalı golden ve kırmızıdan sonra ikinci yarı tanınmaz hale geldi. Portekizli hoca hatalı değişiklikleriyle takımı daha da geri götürdü. Önümüzdeki sezon yeni bir strateji oluşturması beklenen F.Bahçe, hiçbir umudun ve iddianın kalmadığı süreçte bu fırsatı kullanamadı.

KANARYA'NIN SON DEPLASMANINDA İLKLER YAŞANDI

Son deplasman maçını oynayan Fenerbahçe'de Nesyri, 19 gole ulaşarak kariyerindeki en golcü lig sezonunu yaşadı. 55 Süper Lig maçına çıkan ve ilk kez kırmızı kart gören Mert Müldür ise bu sezon ligde oyundan atılan ilk F.Bahçeli oldu. Öte yandan Kanarya, 2012'den beri ilk kez bir maçta hem kırmızı kart görüp kendi kalesine gol attı.