Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Faslı orta saha Sofyan Amrabat, İspanyol ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

İspanyol basınından Ficherio'nun haberine göre sezon içinde sergilediği performansla Real Betis teknik heyetinin beğenisini kazanan Sofyan Amrabat için Fenerbahçe, bonservis bedelini belirledi.

12-15 MİLYON EURO İSTENİYOR

Haberde sarı-lacivertli kulübün, Faslı orta saha oyuncusu için 12 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe cephesi, oyuncunun özellikle Dünya Kupası performansıyla değerinin daha da artmasını beklerken, Betis yönetimi bu rakamı yüksek buluyor. İspanyol ekibi, mali dengeleri riske atacak bir hamleden kaçınmayı planlıyor.

AMRABAT OLMAZSA...

Bu gelişmeler doğrultusunda Betis, eski oyuncusu Guido Rodriguez'i yeniden gündemine aldı. Arjantinli orta saha oyuncusunun Valencia ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olması, transferi cazip hale getiriyor. Oyuncunun da Betis'e geri dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.