Fenerbahçe'den son 10 yılda 103 milyon Euro'luk operasyon
Fenerbahçe, hücum hattına son 10 yılda 52 takviye yaparken bonservis ve kiralama bedeli olarak 103.5 milyon euro ödedi.
SARI-Lacivertliler hücum hattına son 10 yılda 52 takviye yaparken bonservis ve kiralama bedeli olarak 103.5 milyon euro ödedi. 48 futbolcuyu satıp 52.8 milyon gelir elde eden Fenerbahçe’nin zararı ise 44.9 milyon euro oldu
Rojo hamlesi
F.BAHÇE’NİN transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Rojo, geçtiğimiz gün Manchester United’dan ayrılacağını açıkladı. Kanarya, yeniden devreye girecek.
(Akşam)
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