Fenerbahçe'den son dakika Abdullah Avcı açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, Abdullah Avcı ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Abdullah Avcı ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
"Dün ve bugün itibarıyla basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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