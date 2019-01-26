Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 26 Ocak (Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var?)

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 26 Ocak 2019 Cumartesi günü yeni gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medya üzerinden gündem olan; Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var, son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeleri neler, ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarının ardından 3 oyuncunun transferinde sona yaklaşıldığı öğrenildi. İşte transfer haberleri ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar...

Fenerbahçe transferi açıkladı! Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Chelsea'den Nijeryalı oyuncu Victor Moses'i 1,5 yıllığına transfer ettiğini resmen açıkladı. Resmi sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki futbolcunun yanında yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli de yer aldı

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'ın 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya Milli Takımı futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses'a çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



Resmi sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki futbolcunun yanında yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli de yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses'ten ilk açıklamalar!



Fenerbahçe'nin Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Nijeryalı oyuncu Victor Moses, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi ve açıklamalarda bulundu. Moses, transfer sürecinde iki isimden bilgi aldığını söyledi.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak 1.5 yıllığına kadrosuna kattığı Victor Moses, kulüp binasında düzenlenen imza töreninin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.



Futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı ile tesisleri gezerek bilgi alan Nijeryalı futbolcu, sonrasında teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcıları ile de tanıştı. Ardından sahaya çıkan Moses, bireysel antrenmanını yaptı.



"ELİMDEN GELENİ VERMEK İSTİYORUM"



Antrenman sonrasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Moses, sarı lacivertli kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Düşüncelerim çok pozitif. Buranın tarihini çok duydum. Fenerbahçe dev bir kulüp, burada olduğum için çok mutluyum. Pazartesi günkü maç için sabırsızlanıyorum. Şu anda en önemlisi, pazartesi günü oynayacağımız maç. Ben de bu kulüp için elimden geleni vermek istiyorum. Çok mutluyum" dedi.







"SKRTEL VE EMENIKE'DEN BİLGİ ALDIM"



Fenerbahçe'ye gelmeden önce Martin Skrtel ve Emmanuel Emenike'den bilgi aldığını söyleyen Moses şöyle konuştu: "Daha önce oynadığım futbolculardan bilgi aldım. Herkesin söyledikleri pozitifti. Kulüp ve ülke hakkında çok iyi şeyler söylediler. Ben de buraya gelmek için sabırsızlanıyordum."



"BANA KULÜBÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATTI"



"Martin Skrtel ile de konuştum. Kendisi, benim Liverpool'da kiralık olduğum dönemde orada oynuyordu. Bana kulübün büyüklüğünü anlattı. Taraftarların ne kadar büyük ve tutkulu olduğundan bahsetti. Burada futbolu herkesin ne denli sevdiğini anlattı. Emenike ile de konuştum. O da çok mutlu olacağımı ve mutlaka gitmem gerektiğini söyledi."



"8 NUMARA UĞURLU RAKAMIM DİYEBİLİRİM"



8 numaranın kendisinin uğurlu rakamı olduğunu kaydeden Victor Moses, "Uğurlu bir rakamım diyebilirim ama herhangi bir sebebi yok. Bundan dolayı 8 numaralı formayı seçtim."



"Bu formayı giyeceğim ilk maçı da iple çekiyorum. Umarım bana ve kulübe şans getirir diye düşünüyorum. Futbol bir takım oyun. Kolektif bir oyun. Bireysel olarak bir şey yapmanız mümkün değil. Umarım takım olarak bir şeyler başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine altyapısında yetiştiği İngiliz kulübü Crystal Palace'ta başlayan Moses, Wigan'a oradan da Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea'den Liverpool, Stoke City ve West Ham United'a da kiralık olarak giden Moses, kariyerinin en iyi sezonunu İtalyan teknik adam Antonio Conte döneminde 2016-2017 sezonunda yaşadı.



Söz konusu sezonda 34 Premier Lig maçına çıkıp 3 gol atan sağ kanat oyuncusu, geçen sezon da Chelsea'de 28 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaştı.



Bu sezon Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin gözüne girmeyi başaramayan Moses, ligde sadece 2 maçta forma giyebildi.

Fenerbahçe, Veiga ile anlaştı



Chelsea'den Victor Moses'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmeye çok yaklaştı.



Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın orta saha oyuncusu istemesi üzerine Palmeiras forması giyen Raphael Veiga ile anlaşma sağladı.



Sarı lacivertliler, sözleşmesi 2021 yılında sona eren 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Brezilya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Johansen harekatı

Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe, gözünü Fulham'dan Stefan Johansen'e dikti.,



Sabah 'ın haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Stefan Johansen'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor.



Fulham ise tek taraflı sözleşme uzatma opsiyonu bulundurduğu Johansen için bonservis bedeli talep ediyor.



Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde düşük bir bonservis bedeli ile Johansen'i kadrosuna katmayı planlıyor.



Fenerbahçe'de Lodeiro sesleri



Orta sahaya takviye arayışında olan Fenerbahçe'nin Seattle Sounders forması giyen Nicolas Lodeiro'yu gündemine aldığı öne sürüldü.



Sarı-lacivertli kulüp, bu transfer için Lodeiro'nun kendisiyle temasa geçti.



29 yaşındaki Uruguaylı oyuncu 2018 yılında Seattle Sounders formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 9 gol atıp 11 de asist yapmıştı.



Fenerbahçe, Moses'tan sonra bir diğer Nijeryalı Ighalo'yu da kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Sarı lacivertlilerin listesindeki golcü Odion Ighalo için Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr'dan açıklama geldi.



Rohr, "Çin'de şu an sezon devam etmediği için Ighalo oynayamıyor. Ighalo, Avrupa'ya geri dönmek istiyor. İngiltere ve Türkiye'den kulüplerle görüşüyor" dedi.

Fenerbahçe'de Raphael Veiga transferi bitiyor



Geçen sezonu Paranaense’de kiralık tamamlayan ve bonservisi Palmeiras’ta olan sol ayaklı 10 numara Raphael Veiga için sürdürülen görüşmelerde son noktaya gelindi.

Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor, teknik direktör Ersun Yanal ve taraftarlar transfer bekliyor… Transfer döneminin bitmesine 5 gün kala ortaya her gün yeni bir isim atılıyor. Devre arasında şimdiye kadar Malatya'dan Sadık Çiftpınar'ı ve Chelsea'dan Victor Moses'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, orta alana bir transfer için yoğun çaba harcıyor.



BONSERVİS İÇİN SIKI PAZARLIK VAR



Yönetim Johansen'den geciken yanıt dolayısıyla rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin geçen sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Palmeiras'ta bulunan Veiga ve kulübü ile görüşmelerde son noktaya geldiği öğrenildi. 10 numara bölgesinde görev yapan sol ayaklı oyuncu için bonservis görüşmeleri devam ediyor.