17 Şubat 2021 Çarşamba 23:15 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 23:26

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi:

beINSPORTS'un Başvurusu Sonucunda Twitter'dan Kaldırılan Video Paylaşımımız Hakkında

Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından resmi sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız, yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilen ve yoğun etkileşim alan video paylaşımımız, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beINSPORTS'un telif başvurusu sebebiyle sosyal medya paylaşım platformu Twitter tarafından erişime kapatılmıştır.

Yayın hakları sözleşmesine uygun ve kulüplere tanınan sürelere bağlı kalınarak hazırlanmış, yayınlanmadan önce yayıncı kuruluşun ilgili birimi tarafından onayı alınmış video paylaşımımız için beINSPORTS yetkilileri ile yaptığımız görüşmede tarafımıza verilen cevap, paylaşımın "Sehven" yapılan başvuru sonucu Twitter tarafından yayından kaldırıldığı olmuştur.

Sehven de olsa Camiamıza yapılan yanlış nedeniyle mecraları aracılığıyla özür dilemesini beklediğimiz yayıncı kuruluş, bu beklentimize karşılık vermediği için tarafımızca işbu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

"Sehven" açıklamasına rağmen gerekeni yapmamalarını anlayamadığımız beINSPORTS'u, tarafsızlık ilkesi ile yayın yapıp yapmadıklarını sorgulamamamız için camiaların hassasiyetlerine karşı daha dikkatli ve duyarlı hareket etmeye davet ediyoruz.

FENERBAHÇE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın reklam panolarında BeIN Sports'un logosunu andıracak şekilde mor ve beyaz renklerden oluşan bir görselle, isim vermeden "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazmışlardı. Bu gelişmenin ardından yayıncı kuruluş sarı lacivertlilerin röportajlarına yer vermemişti.

NE OLMUŞTU?



Geçtiğimiz haftalarda maç yayını esnasında Fenerbahçe'ye küfür edilen tezahüratları yayıncı kuruluş ses olarak duyurmuştu. BeIN Sports daha sonrasında özür açıklaması yapmıştı.