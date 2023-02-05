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Spor

Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Kulübü ile Tirebolu 42 Çay arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

AA5 Şubat 2023 Pazar 13:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Tirebolu 42 Çay arasındaki iş birliği güçlenerek devam ediyor. Varılan yeni anlaşma ile Tirebolu 42 Çay, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın tayt üzeri sponsoru oldu. Bugün oynanacak olan Misli.com Sultanlar Ligi 17. hafta maçıyla başlamak üzere 2022-2023 Voleybol Sezonu'nun kalan süresinde takımımızın taytlarının üzerinde Tirebolu 42 Çay logosu yer alacak. Ailemizin önemli bir parçası olan Tirebolu 42 Çay, aynı zamanda Fenerbahçe Futbol Akademi Takımlarımızın forma kol sponsoru ve Fenerium'un da lisanslı üreticisi." ifadeleri yer aldı.

  • Fenerbahçe
  • Tirebolu 42 Çay
  • Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı

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