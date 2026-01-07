Fenerbahçe'den stat değişikliği açıklaması

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın cumartesi günü saat 20:30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç öncesi açıklama geldi.

Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa'nın finalinin başka bir statta olmasına sıcak bakmasının ardından, iki taraftan gelecek. resmi bir başvuru halinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun stat değişikliği yapabileceği ciddi şekilde konuşuldu.

Bu iddialar üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, stat değişikliği yönünde taleplerinin olmayacağını duyurdu.

Adem Köz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Maçın oynanacağı yerin değişmesi söz konusu değildir. Bu tür organizasyonlar, en az bir ay öncesinden planlanan ve tüm hazırlıkları buna göre yapılan süreçlerdir." ifadelerini kullandı.