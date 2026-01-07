İSTANBUL 17°C / 14°C
Spor

Fenerbahçe'den stat değişikliği açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, Turkcell Süper Kupa finali öncesi stat değişikliği taleplerinin olmadığını açıkladı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 01:35
Fenerbahçe'den stat değişikliği açıklaması
Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın cumartesi günü saat 20:30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç öncesi açıklama geldi.

Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa'nın finalinin başka bir statta olmasına sıcak bakmasının ardından, iki taraftan gelecek. resmi bir başvuru halinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun stat değişikliği yapabileceği ciddi şekilde konuşuldu.

Bu iddialar üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, stat değişikliği yönünde taleplerinin olmayacağını duyurdu.

Adem Köz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Maçın oynanacağı yerin değişmesi söz konusu değildir. Bu tür organizasyonlar, en az bir ay öncesinden planlanan ve tüm hazırlıkları buna göre yapılan süreçlerdir." ifadelerini kullandı.

