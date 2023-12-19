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Spor

Fenerbahçe'den stoper harekatı! İngiltere'den 2 takviye

Fenerbahçe, ara transfer için kolları sıvadı. Stopere takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, İngiltere'den 2 yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...

Sabah19 Aralık 2023 Salı 09:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den stoper harekatı! İngiltere'den 2 takviye
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Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'nın hücuma ve defansa yönelik takviyeler yapması bekleniyor.

İNGİLTERE'YE GİTTİ

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gitti. Baki, Burnley'den Hjalmar Ekdal ve Brendford'tan Mikkel Damsgaard ile görüşmeler yaptı.

Selahattin Baki'nin son olarak Tottenham forması giyen Eric Dier ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncuyu renklerine katarak savunmasını daha da güçlendirmek istediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

İngiliz oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe, sözleşmesinin son senesinde olan yıldız oyuncuyu makul bir ücretle renklerine katmayı planlıyor.

2014 yılından beri Tottenham forması giyen tecrübeli oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

DİĞER HEDEF SARR

Selahattin Baki'nin ayrıca bir diğer Londra temsilcisi olan Chelsea'nin, Fransız stoper Malang Sarr ile de görüştüğü ve bu görüşmenin olumlu geçtiği de söylendi.

2 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Tottenham formasıyla yalnızca 2 resmi maçta süre bulabilen Eric Dier bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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