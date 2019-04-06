Fenerbahçe'den Subotic harekatı
Önümüzdeki sezon en az bir tane as takımda oynayacak stoper isteyen Ersun Yanal’a, Damien Comolli’den Neven Subotic teklifi geldi.
Fransız sportif direktör St.Etienne’de foram giyen Sırp oyuncunun sakatlıktan kurtulduğunu ve 25 maçta forma giydiğini hatırlattı. Eski formunu bulmaya başlayan Subotic’in St.Etienne’le sözleşme yenilemediğini istemeleri durumunda sözleşme imzalayabileceklerini iletti. Son kararı Ersun Yanal verecek.
Fotospor
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