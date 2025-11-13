İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
  • Fenerbahçe'den suç duyurusu! ''İddialar gerçek dışı''
Spor

Fenerbahçe'den suç duyurusu! ''İddialar gerçek dışı''

Fenerbahçe, bazı basın-yayın organlarında çıkan Futbol A.Ş ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.

HABER MERKEZİ13 Kasım 2025 Perşembe 18:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den suç duyurusu! ''İddialar gerçek dışı''
ABONE OL

Fenerbahçe, resmi hesabından asılsız iddialar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

İşte sarı-lacivertli kulüpte yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın organlarında yer alan, Futbol A.Ş.'deki geçmiş yönetim kuruluna ilişkin rutin istifalar, yürütülmekte olan bir soruşturmanın parçasıymış gibi gösterilmektedir.

Bu tür haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialardır. Halka açık şirketimizde geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi olan isimler istifalarını sunmuş, yeni yöneticilerimizin atamaları gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin olarak kulübümüz, yarın itibarıyla ilgili kişi ve basın organları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

