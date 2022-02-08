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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz Berke Özer kararı! Kaderi belli oldu

Berke Özer'in Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu. Ara transfer döneminde Sinan Bolat transferinin olumsuz sonuçlanmasıyla birlikte sarı-lacivertlilerde Berke Özer ile devam kararı alındı. 21 yaşındaki file bekçisi bu sezon 18 maçta forma şansı buldu.

star.com.tr8 Şubat 2022 Salı 22:41 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 22:41
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Berke Özer'in geleceği belli oluyor. Sinan Bolat transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından sarı-lacivertlilerde Berke Özer ile Altay sakatlıktan dönene kadar devam etme kararı alındı. Genç kalecinin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

BERKE ÖZER İÇİN KARAR VERİLDİ

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından Berke Özer kaleyi devralmıştı. Ancak beklentileri tamamen karşılayamayan Berke Özer'in yerine alternatif isimler aranmaya başladı. Ara transfer döneminde kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de milli kaleci Sinan Bolat'ın transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle Berke Özer ile devam etme kararı alındı.

BERKE ÖZER'İN BU SEZON PERFORMANSI

21 yaşındaki genç kaleci Berke Özer bu sezon sarı-lacivertli forma ile 18 maçta görev alırken kalesinde 19 gole engel olamadı ve 5 maçta kalesini gole kapattı. Berke Özer'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.

star.com.tr

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