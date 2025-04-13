Bu sezonun bitiminde kontratları sona erecek Dusan Tadic, Edin Dzeko gibi 35 yaş üstü isimlerin yeni sezonda takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, hücumda özellikle ortaya koyduğu zeka ile arkadaşlarını besleyen 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını ve düşen fiziksel performansını da düşünerek kaptana veda etmeyi planlıyor. Yerine düşünülen oyuncu ise Bayern Münih'in 35'lik yıldızı Thomas Müller. Alman basını, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ağlarını sallayan kanat-forvetin Fenerbahçe ile ciddi şekilde görüştüğünü yazıyor.

Son olarak Bayern Münih'in Denetim Kurulu Üyesi Uli Houness, Müller'in ayrılığına yeşil ışık yaktı: "Kulübün mali durumunu düşünmek zorundayız. Üç yıl öncesiyle aynı durumda olsaydık hakkındaki kararımız farklı olabilirdi. Finansal stratejimizi ve tasarruf planımızı düşünmek zorundayız. Bu konuda temkinli bir yaklaşım sergiliyoruz."

Bu sezon Münih'te 37 maçta 1312 dakika oynayabilen Müller, 6 gol 5 asistlik katkı sundu.