İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2025 Perşembe / 1 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7747
  • EURO
    37,2873
  • ALTIN
    3197.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eren Elmalı için görüşmeler başladı
Spor

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eren Elmalı için görüşmeler başladı

Ara transfer dönemi devam ederken sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde yer alan Eren Elmalı için harekete geçti. Sarı lacivertli ekip, Trabzonspor'a 24 yaşındaki genç yıldızın şartlarını sordu. İşte detaylar...

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 15:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Eren Elmalı için görüşmeler başladı
ABONE OL

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor'dan Eren Elmalı için harekete geçtiği belirtildi.

Galatasaray'ın da listesinde olan Eren Elmalı için Fenerbahçe devreye girdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a milli futbolcunun şartlarını sordu.

24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor, bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşmış ancak ödeme planında orta yol bulunamaması sonrası transfer gerçekleşmemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.