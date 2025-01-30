Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor'dan Eren Elmalı için harekete geçtiği belirtildi.

Galatasaray'ın da listesinde olan Eren Elmalı için Fenerbahçe devreye girdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a milli futbolcunun şartlarını sordu.

24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor, bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşmış ancak ödeme planında orta yol bulunamaması sonrası transfer gerçekleşmemişti.