Jhon Duran ile yolları ayırması beklenen Fenerbahçe yeni golcüsünü Fransa'da buldu. Sarı lacivertliler, Ligue 1 takımı Angers'de forma giyen 19 yaşındaki Sidiki Cherif ile görüşüyor.

L'equipe'in haberine göre Crystal Palace ve Paris FC'nin yakından takip ettiği genç futbolcu için Fenerbahçe devreye girdi. Habere göre Fenerbahçe, Fransız futbolcuyu transfer edebilmek için elinden geleni yapacak.

2023-2024 sezonunda a takıma çıkan Sidiki Sherif bu sezon 19 maçta 4 gol attı. Sidiki'nin 2028 yılına kadar Angers'de sözleşmesi bulunuyor.