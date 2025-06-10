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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz karar! Youssef En-Nesyri'nin bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, geçen yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri için sürpriz bir karar aldı. Sarı lacivertli ekip, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine toplayan 28 yaşındaki başarılı forvet Youssef En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

TRT Spor10 Haziran 2025 Salı 17:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sürpriz karar! Youssef En-Nesyri'nin bonservisi belli oldu
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Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de sezonun ön plana çıkan isimlerinden biri oldu. Faslı futbolcu, 2024-2025 sezonunda sarı lacivertli ekibin en golcüsü oldu.

52 maçta forma giyen tecrübeli santrfor, 30 gole imza atarken 5'te asist yaptı. Youssef En-Nesyri, sezon genelindeki istikrarlı futbolu neticesinde yurt dışındaki takımların dikkatini çekti.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcuya gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Al Nassr'ın sezon içerisinde 28 yaşındaki futbolcuya yaptığı 30+5 milyon avroluk teklif, yönetim tarafından kabul edilmemişti.

Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, yıldız bir santrfor transfer etmek istemesi üzerine Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılması gündemde.

SUUDİ ARABİSTAN'IN RADARINDA

Önümüzdeki günlerde Faslı futbolcu için özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin resmi teklif yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 19 milyon 500 bin avro karşılığında Sevilla'dan transfer edilen golcü oyuncu için yönetimin beklentisi en az 25 milyon avro.

Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli santrforla ilgili son kararı teknik heyet verecek.

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