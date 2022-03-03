Fenerbahçe'den sürpriz Luiz Gustavo kararı! Kaderi belli oldu

Star Gazetesi 3 Mart 2022 Perşembe 19:52 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 19:52

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, yaşadığı sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Süper Lig'de son 11 lig maçında sadece 10 dakika sahada kalan Luiz Gustavo ile sezon sonu yolların ayrılması planlanıyor. 34 yaşındaki Brezilyalı orta saha bu sezon 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.

FENERBAHÇE'DE LUIZ GUSTAVO YOLCU

Sarı-lacivertlilerin 2019'un yaz aylarında 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, bu sezon kayıplara karıştı. Fenerbahçe'de sakatlıklardan belini doğrultamayan tecrübeli oyuncuyla sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Yolların ayrılması planlanan Luiz Gustavo'nun sarı-lacivertli takımla 2023'ün yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun ise takımdan ayrılmak isteyip istemediği ise bilinmiyor.

LUIZ GUSTAVO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 20 maçın 18'inde ilk 11'de görev alan Luiz Gustavo, yalnızca 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi. Fenerbahçe kariyerinde ise toplam 89 resmi maça çıkan Luiz Gustavo, 5 gol ve 3 asist yapabildi.