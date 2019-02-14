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Fenerbahçe'den sürpriz Oğuzhan Özyakup hamlesi

Yeni sezonda şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe gözünü birkez daha Beşiktaş'a dikti.

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Devre arasında Siyah- Beyazlı takımdan Tolgay Arslan'ı alan, Caner Erkin'e ise teklif yapan Sarı-Lacivertliler bu kez de kaptan Oğuzhan Özyakup'un transferi için harekete geçti. 
 
HENÜZ RESMİ GİRİŞİM YOK
 
Henüz resmi bir girişim yapmayan Fenerbahçe yönetimi, Oğuzhan'ın yakın çevresi aracılığıyle temas sağlamış durumda. Resmi görüşme için öncelikle Beşiktaş'tan izin alınacak.
 
SÖZLEŞMESİ SORUN OLABİLİR
 
Alınan bilgilere göre bu sezon Beşiktaş'ta iyice gözden düşen ve taraftarlarla sık sık gerilim yaşayan milli futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor. Ancak Oğuzhan'ın kısa süre önce uzatılan sözleşmesi sorun yaratabilir.
 
YÜKSEK BONSERVİS İSTENECEK
 
Kaptan Oğuzhan'la 2022'ye kadar nikah tazeleyen Siyah- Beyazlılar, taraftar tepkisinden de çekinerek yüksek bir bonservis bedeli belirleyebilir. Bu nedenle bu iş, Tolgay'ın transferi kadar kolay olmayacak..
 
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