23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6873
  • 6,4263
  • 257.819
  • 99204
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den sürpriz Sami Khedira hamlesi

Verdiği transfer haberleriyle ün salan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe’nin Sami Khedira transferi için girişimlere başladığını iddia etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de transferin şampiyonu olan Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir transfer iddiası geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio, sarı-lacivertlilerin Juventus'un 32 yaşındaki orta sahası Sami Khedira'yı transfer etmek için düğmeye bastığını yazdı.
 
Juventus ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Alman futbolcu, 2010 yılında İspanyol devi Real Madrid'e 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, burada 5 yıl forma giydikten sonra da Juventus'a gelmişti.
 
Geride kalan sezon 6 milyon Euro maaşı olduğu belirtilen Alman yıldızın peşinde MLS takımlarının da olduğu ifade edildi.
 
Sporx

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrin'de bombalı araç infilak etti: Ölenler var

Afrin'de bombalı araç infilak etti: Ölenler var

BAE'ye şok! Okyanusa çakıldı

BAE'ye şok! Okyanusa çakıldı

Terör örgütü PKK’da 'şimdi sıra kimde' korkusu

Terör örgütü PKK’da 'şimdi sıra kimde' korkusu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Rumlardan sürpriz Türkiye mesajı

Rumlardan sürpriz Türkiye mesajı

İsrailli gazeteci yayını terk etti! Suud ailesine ağır küfür!

İsrailli gazeteci yayını terk etti! Suud ailesine ağır küfür!

G.Saray'a iyi haber! Diagne’ye talip oldular

G.Saray'a iyi haber! Diagne’ye talip oldular

AK Partili vekillerden gidenlere destek yok

AK Partili vekillerden gidenlere destek yok
 

POPÜLER HABERLER

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA