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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe, 2019-20 için transfer çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe Teknik direktörü Ersun Yanal ile yeni bir yapılanmaya giren sarı-lacivertliler, birçok ismi listesine alırken, dün Bulgaristan'dan flaş bir iddia geldi. Plovdiv Derby'nin haberinde, Todor Nedelev'in yaz transfer sezonunda sarı-lacivertlilere imza atacağı ileri sürüldü. Haberde, "Nedelev, yaz döneminde yüzde 99 Türk devi Fenerbahçe'ye gidecek" ifadesi kullanıldı.
 
TAKIMININ VAZGEÇİLMEZİ
 
Profesyonelliğe adım attığı Botev Plovdiv'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için F.Bahçe'nin düşük bir bedel ödeyeceği belirtildi. Bu ücretin bir kısmının da Nedelev'in 3 sezon oynadığı Alman Mainz'e verileceği öğrenildi. Takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan Nedelev, bu sezon forma giydiği 20 lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, 17 kez de Bulgaristan Milli Takımı'nın formasını giydi.
 
SAKATLIKLARDAN KURTULAMADI
 
İsmi Fenerbahçe ile anılan Todor Nedelev'in Mainz kariyeri sakatlıklarla geçti. Bulgar futbolcunun 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında iki kez ayak tarak kemiği kırılırken, diz problemi, kas yaralanması ve gerilmelerden dolayı toplam 38 maç kaçırdı.
 
FRİKİKLER ONDAN SORULUR!
 
Botev Plovdiv formasıyla bu sezon ligde 9 kez rakip fileleri havalandıran Nedelev, bu gollerin 4'ünü serbest vuruştan attı. Duran toplardaki başarısıyla öne çıkan 26 yaşındaki futbolcu, teknik kapasitesiyle de dikkat çekiyor.
 
2 KUPA KAZANDI
 
Tudor Nedelev, formasını giydiği Botev Plovdiv ile iki kez kupa sevinci yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonunda Bulgaristan Kupası'nı kaldırırken, 2017-18'de de Bulgaristan Süper Kupa zaferi yaşadı.
 
YENİ LİSTE HAZIRLANIYOR
 
Gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, yaz döneminde yapılacak transferler için harekete geçti. Teknik direktör Ersun Yanal ile koordineli çalışan scout ekibi ve sportif direktör Damien Comolli, nokta transferlerle genç yıldızlar üzerinde duracak.
 
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