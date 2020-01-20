20.01.2020 10:44 - Güncelleme: 20.01.2020 10:44

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, TFF’nin geçtiğimiz cuma günkü toplantısında bekledikleri kararın çıkmadığını söylemişti. Başkan Koç, harcama limitinin artırılması için Tahkim Kurulu’na başvurduklarını söyledi. Bu nedenle yeni transfer Falette’e lisans çıkartılamadı.

Fenerbahçe Yönetimi, Tahkim’den kötü bir haber gelme ihtimaline karşılık B planını belirledi. Buna göre oyuncu satışıyla hem gelir elde edilecek hem de maaş bütçesi düşürülecek.

Sol bek transferi için düğmeye basan ve Milan’da forma giyen Ricardo Rodriguez’de sona yaklaşan Sarı Lacivertliler bu transferde aksilik olması durumunda da sol bek pozisyonu için B planını belirledi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da görev alan Fabrice N'Sakala’yı listesine ekledi. Sol kanat, sol stoper ve sol bekte de görev alan N'Sakala'nın sezon sonunda Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bitecek.

Öte yandan 29 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Alanyaspor formasıyla 105 karşılaşmada forma giyip 6 asist yaptı.

(Ajansspor)